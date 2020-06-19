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Сколько украинцев считают профтехобразование престижным – опрос и инфографика

Сколько украинцев считают профтехобразование престижным – опрос и инфографика - Фото
Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА
19.06.2020, 08:12

По данным опроса, 20% респондентов убеждены, что рабочая профессия позволяет достойно зарабатывать

56% украинцев считают, что иметь профессиональное образование престижно. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, ссылаясь на результаты двух общенациональных исследований.

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40% респондентов убеждены, что оно не престижно.  Жители севера (56%) и центра (55%) более положительно воспринимают профобразование по сравнению с украинцами из Киева (38%) и восточных регионов (43%).

Треть опрошенных (33%) считает, что в стране достаточно квалифицированных рабочих, тогда как большинство (65%) не согласны с этим.

37% молодежи в возрасте 16-19 лет считает, что профессиональное образование дает такие же шансы на успешную самореализацию, как и высшее (29%);

20% респондентов отметили, что рабочая профессия позволяет достойно зарабатывать,  столько же не согласились с этим мнением.

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Инфографика Минобразования

Фото: mon.gov.ua

"Еще одна проблема, которую показало исследование - низкая осведомленность о реформе профобразования и изменения, которые уже произошли. Лишь 15% респондентов слышали о реформе в течение последних трех месяцев. Из них менее 5% являются потенциальными поступающими в профтех", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Опрос проводился в апреле 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса методом телефонного интервью. Онлайн-опрос провело Минобразования среди 21 222 учащихся заведений профобразования (38% высших профессиональных училищ, 33% профлицеев, 18% профессиональных училищ, 11% - другие типы заведений) из 24 регионов и Киева.

  • 18 июня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского, по которому выпускники школ в 2020 году смогут проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.
Арина Толина
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Владимир Зеленский инфографика опрос минобразования техникумы
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