Сколько украинцев считают профтехобразование престижным – опрос и инфографика

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

56% украинцев считают, что иметь профессиональное образование престижно. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, ссылаясь на результаты двух общенациональных исследований.

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40% респондентов убеждены, что оно не престижно. Жители севера (56%) и центра (55%) более положительно воспринимают профобразование по сравнению с украинцами из Киева (38%) и восточных регионов (43%).

Треть опрошенных (33%) считает, что в стране достаточно квалифицированных рабочих, тогда как большинство (65%) не согласны с этим.

37% молодежи в возрасте 16-19 лет считает, что профессиональное образование дает такие же шансы на успешную самореализацию, как и высшее (29%);

20% респондентов отметили, что рабочая профессия позволяет достойно зарабатывать, столько же не согласились с этим мнением.

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Фото: mon.gov.ua

"Еще одна проблема, которую показало исследование - низкая осведомленность о реформе профобразования и изменения, которые уже произошли. Лишь 15% респондентов слышали о реформе в течение последних трех месяцев. Из них менее 5% являются потенциальными поступающими в профтех", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Опрос проводился в апреле 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса методом телефонного интервью. Онлайн-опрос провело Минобразования среди 21 222 учащихся заведений профобразования (38% высших профессиональных училищ, 33% профлицеев, 18% профессиональных училищ, 11% - другие типы заведений) из 24 регионов и Киева.

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