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64% хотят от президента прекращения войны - опрос Рейтинга

64% хотят от президента прекращения войны - опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский в Станице Луганской (Фото: пресс-служба президента)
04.02.2020, 12:03

От президента также ждут возрождения промышленности

Большинство опрошенных (64%) хотят от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на востоке Украины, это остается ключевым общественным запросом в президенту. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.

Кроме того, усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2 500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.
  • Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова 4-9 октября 2019 года, большинство украинцев (56%) хотели бы, чтобы временно оккупированные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что и до войны. 
  • По данным опроса фонда Деминициативы совместно с Центром Разумкова 6-11 декабря 2019 года, украинцы считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию страны, коррупцию (69%) и войну на Донбассе (68,9%). 

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