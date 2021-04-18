Пасмурная и дождливая. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

С 18 по 20 апреля в Украине будет преимущественно пасмурная погода с дождями. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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18 апреля в Украине будет облачно, а в северных областях, на Прикарпатье и Закарпатье также возможны дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, возможны заморозки. Днем от 10 до 15 градусов тепла.

19 и 20 апреля сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 10 до 15. В Киеве 20 апреля ожидается кратковременный дождь с грозами.

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Владислав Сердюк

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