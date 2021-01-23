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Печальная дата. 100 лет назад чекист убил автора "Щедрика" Леонтовича: как это было

23.01.2021, 22:40
Печальная дата. 100 лет назад чекист убил автора
100 дет назад убили Николая Леонтовича (скриншот с видео)

Сегодня исполнилось 100 лет со дня убийства автора легендарной композиции "Щедрик" Николая Леонтовича. 23 января 1921 года 43-летний украинский композитор был убит одним выстрелом чекиста, попросившегося до этого переночевать в доме.

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Трагедия произошла в доме отца Леонтовича в селе Марковка Винницкой области. Однако подробности этого преступления всплыли на поверхность лишь в 90-е годы, когда кандидат по музыковедению Валентина Кузик опубликовала архивный рапорт милиции Гайсинского уезда.

В тот день в 1921 году в Марковку приехали двое мужчин – извозчик Федор Грабчак и оперуполномоченный Винницкой ЧК Афанасий Грищенко. Именно последний ночью и выпустил пулю в композитора. К утру тот истек кровью и умер, а чекист, предварительно ограбив дом, покинул село.

Обрел популярность Леонтович еще при жизни: он опубликовал более 200 произведений, собирал музыкальный фольклор, руководил целыми песенными коллективами школьников, обрабатывал украинские народные песни и создавал свои. А песня "Щедрик" стала поистине мировым хитом, известным далеко за пределами Украины.

В знак памяти легендарного композитора Радио Свобода выпустила короткий ролик, посвященный жизни и смерти Леонтовича: посмотреть его можно здесь.

Смотрите также: "Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео

Дарья Мостовая
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