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24.01.2019, 20:53

Пережила Голодомор и две мировые войны: умерла старейшая украинка

Пережила Голодомор и две мировые войны: умерла старейшая украинка - Фото
Фото: Facebook / Роман Лилия

Мария Дмитриевна Мороз была схимонахиней

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Умерла самая старшая гражданка Украины - схимонахиня Иоанна (в миру - Мария Дмитриевна Мороз), которая проживала в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района на Житомирской области. Об этом сообщил в Facebook ее внук - отец Роман Барановский (Роман Лилия).

"Сегодня отошла в вечность схимонахиня Иоанна в возрасте 107 лет, она пережила две мировые войны, голодомор и 18 лет была в ссылках за любовь к Украине", - написал священник.

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Мария Дмитриевна Мороз родилась в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области 25 марта 1911 года. Об этом соообщает Укринформ.

В 99 лет Мария Мороз стала инокиней. Затем отец Роман забрал ее в женский монастырь, где она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.

В монастыре утверждают, что схимонахиня Иоанна - старейшая гражданка Украины. В прошлом году она успешно перенесла операцию по удалению катаракты. В Житомирской областной клинической больнице им. Гербачевского это первый случай, когда пациентке такого возраста провели оперативное вмешательство на глазах.

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Теги: старейшая женщина, житомирская область, рекорд
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