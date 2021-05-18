Первая "оранжевая". Минздрав повысил уровень эпидопасности в Донецкой области

Министерство здравоохранения повысило уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Донецкой области. Соответствующие данные опубликованы в таблице индикаторных показателей, размещенной на сайте МОЗ.

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Согласно таблице, 17 мая в Донецкой области зафиксировали превышение эпидемического порога до 101,5%.

В связи с этим области присвоен оранжевый уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

16 мая были опубликованы результаты опроса, согласно которому каждый четвертый украинец считает, что переболел COVID-19.

17 мая в Украине выявили 4095 заболевших коронавирусом, из них 428 человек заболели COVID-19 в Донецкой области.

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Наталия Медведева

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