Первая "оранжевая". Минздрав повысил уровень эпидопасности в Донецкой области
18.05.2021, 19:46
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)
Министерство здравоохранения повысило уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Донецкой области. Соответствующие данные опубликованы в таблице индикаторных показателей, размещенной на сайте МОЗ.
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Согласно таблице, 17 мая в Донецкой области зафиксировали превышение эпидемического порога до 101,5%.
В связи с этим области присвоен оранжевый уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
- 16 мая были опубликованы результаты опроса, согласно которому каждый четвертый украинец считает, что переболел COVID-19.
- 17 мая в Украине выявили 4095 заболевших коронавирусом, из них 428 человек заболели COVID-19 в Донецкой области.
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