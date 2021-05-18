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Первая "оранжевая". Минздрав повысил уровень эпидопасности в Донецкой области

18.05.2021, 19:46
Первая
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Министерство здравоохранения повысило уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Донецкой области. Соответствующие данные опубликованы в таблице индикаторных показателей, размещенной на сайте МОЗ.

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Согласно таблице, 17 мая в Донецкой области зафиксировали превышение эпидемического порога до 101,5%.

В связи с этим области присвоен оранжевый уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

  • 16 мая были опубликованы результаты опроса, согласно которому каждый четвертый украинец считает, что переболел COVID-19.
  • 17 мая в Украине выявили 4095 заболевших коронавирусом, из них 428 человек заболели COVID-19 в Донецкой области.

Читайте также:Украина достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2023 году – исследование

Наталия Медведева
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коронавирус Донецкая область
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