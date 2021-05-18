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Коронавирус. В Украине более 4000 заболевших за сутки, Киев – в топ-5 по новым случаям

18.05.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине более 4000 заболевших за сутки, Киев – в топ-5 по новым случаям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 4095 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2136 случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве (425 заболевших COVID-19 за сутки), Донецкой (428), Ровенской (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

По всей стране умерли 285 больных COVID-19 (днем ранее – 109), выздоровели – 17 751 (6869), были госпитализированы – 999 (1260). 

Было сделано 61 110 тестов на коронавирус (17 896): методом ПЦР – 30 693 (9966), ИФА – 13 378 (1396), экспресс-тестов – 17 039 (6534).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 160 095 заболевших, 48 469 умерших и 1 882 344 выздоровевших. 

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 425 новых случаев коронавируса (днем ранее - 102);
Винницкая область – 44 (37);
Волынская – 135 (102);
Днепропетровская – 220 (134);
Донецкая – 428 (190);
Житомирская – 30 (93);
Закарпатская – 58 (10);
Запорожская – 265 (98);
Ивано-Франковская – 73 (42);
Киевская – 229 (97);
Кировоградская – 40 (четыре);
Луганская – 111 (10);
Львовская – 118 (104);
Николаевская – 186 (122);
Одесская – 148 (134);
Полтавская – 275 (62);
Ровенская – 425 (182);
Сумская – 113 (137);
Тернопольская – 65 (59);
Харьковская – 259 (89);
Херсонская – 28 (114);
Хмельницкая – 103 (12);
Черкасская – 180 (113);
Черновицкая – 74 (59);
Черниговская – 63 (30).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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