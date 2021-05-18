Коронавирус. В Украине более 4000 заболевших за сутки, Киев – в топ-5 по новым случаям

За прошедшие сутки в Украине выявили 4095 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2136 случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве (425 заболевших COVID-19 за сутки), Донецкой (428), Ровенской (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

По всей стране умерли 285 больных COVID-19 (днем ранее – 109), выздоровели – 17 751 (6869), были госпитализированы – 999 (1260).

Было сделано 61 110 тестов на коронавирус (17 896): методом ПЦР – 30 693 (9966), ИФА – 13 378 (1396), экспресс-тестов – 17 039 (6534).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 160 095 заболевших, 48 469 умерших и 1 882 344 выздоровевших.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 425 новых случаев коронавируса (днем ранее - 102);

Винницкая область – 44 (37);

Волынская – 135 (102);

Днепропетровская – 220 (134);

Донецкая – 428 (190);

Житомирская – 30 (93);

Закарпатская – 58 (10);

Запорожская – 265 (98);

Ивано-Франковская – 73 (42);

Киевская – 229 (97);

Кировоградская – 40 (четыре);

Луганская – 111 (10);

Львовская – 118 (104);

Николаевская – 186 (122);

Одесская – 148 (134);

Полтавская – 275 (62);

Ровенская – 425 (182);

Сумская – 113 (137);

Тернопольская – 65 (59);

Харьковская – 259 (89);

Херсонская – 28 (114);

Хмельницкая – 103 (12);

Черкасская – 180 (113);

Черновицкая – 74 (59);

Черниговская – 63 (30).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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