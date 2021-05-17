25% украинцев утверждают, что переболели коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом опрошенные заявили в начале мая при опросе от социологической компании Группа Рейтинг.

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Гораздо больше, 69%, считают, что не болели ковидом.

64% тех, кто утверждает, что болел, обращались за помощью в госучреждения здравоохранения, 36% – не обращались.

Половина (52%) тех, кто обращался за помощью в госучреждения, оценили качество полученной консультации/лечения как "хорошо" и "отлично", 26% – "удовлетворительно", 22% – "плохо" и "ужасно".

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74% опрошенных считают, что Украине нужно разрабатывать свою вакцину от коронавируса. 21% считают, что украинская вакцина не нужна.

Половина опрошенных скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для семьи, чем заболеть. Треть, наоборот, больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей. 15% ничего не боятся, причем с ноября 2020 года количество таких увеличилось почти вдвое.

Опрос проведен 4-8 мая 2021 года методом личного формализованного интервью среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%.

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Евгений Пилипенко

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