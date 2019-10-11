Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов

Алексей Леонов (фото - EPA_

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля Союз-19 и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

31 января 2018 года скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.