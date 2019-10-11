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Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов

Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов - Фото
Алексей Леонов (фото - EPA_
11.10.2019, 14:28

В марте 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля Союз-19 и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

31 января 2018 года скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

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космос Алексей Леонов
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