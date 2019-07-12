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12.07.2019, 11:21

Певца R Kelly обвиняют в изготовлении детского порно

R Kelly (фото - EPA)

Адвокат исполнителя отказался комментировать арест своего подзащитного

Американского певца R Kelly снова арестовали, обвиняя его в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает The New York Times

Исполнителя также обвиняют в совращении несовершеннолетних и препятствии вершению правосудия. 

Как сообщает издание, прокуроры в Бруклине должны представить отдельное обвинительное заключение по делу певца сегодня, 12 июля.

В 2008 году исполнителя уже судили по делу о детской порнографии, но его вину не доказали. 

В феврале 2019-го  R Kelly было предъявлено обвинение в 10 случаях сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах. Некоторые из этих случаев касались несовершеннолетних. 

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Теги: R Kelly, певец, детская порнография, порнография
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