Певца R Kelly обвиняют в изготовлении детского порно

R Kelly (фото - EPA)

Американского певца R Kelly снова арестовали, обвиняя его в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает The New York Times.

Исполнителя также обвиняют в совращении несовершеннолетних и препятствии вершению правосудия.

Как сообщает издание, прокуроры в Бруклине должны представить отдельное обвинительное заключение по делу певца сегодня, 12 июля.

В 2008 году исполнителя уже судили по делу о детской порнографии, но его вину не доказали.

В феврале 2019-го R Kelly было предъявлено обвинение в 10 случаях сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах. Некоторые из этих случаев касались несовершеннолетних.

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