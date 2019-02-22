R Kelly предъявили обвинение в 10 случаях сексуального насилия

Американскому певцу R Kelly предъявлено обвинение в 10 случаях сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американские СМИ.
Некоторые из этих случаев касаются несовершеннолетних жертв. Речь идет о девочках 13-16 лет.
Агентство отмечает, что певец, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли, десятилетиями сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии над женщинами.
Он никогда не был осужден и отрицает все обвинения.
По данным американских СМИ, судебные слушания относительно 52-летнего певца состоятся 8 марта в Чикаго.
21 февраля в Николаеве задержали местного жителя, который, по информации полиции, поставлял клиентам несовершеннолетних для предоставления сексуальных услуг.