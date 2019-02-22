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22.02.2019, 21:25

R Kelly предъявили обвинение в 10 случаях сексуального насилия

R Kelly предъявили обвинение в 10 случаях сексуального насилия - Фото
R Kelly (фото - ЕРА)

Некоторые из этих случаев касаются несовершеннолетних жертв

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Американскому певцу R Kelly предъявлено обвинение в 10 случаях сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Некоторые из этих случаев касаются несовершеннолетних жертв. Речь идет о девочках 13-16 лет.

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Агентство отмечает, что певец, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли, десятилетиями сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии над женщинами.

Он никогда не был осужден и отрицает все обвинения.

По данным американских СМИ, судебные слушания относительно 52-летнего певца состоятся 8 марта в Чикаго.

21 февраля в Николаеве задержали местного жителя, который, по информации полиции, поставлял клиентам несовершеннолетних для предоставления сексуальных услуг

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Теги: насилие, изнасилование, музыка, секс, R Kelly
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