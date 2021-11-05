Pfizer проводит испытания своих таблеток от COVID-19: риск госпитализации снижается на 89%

Фармацевтическая компания Pfizer разработала лекарство от коронавируса в форме таблеток – Paxlovid. Промежуточные результаты исследования показали, что прием препарата снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89%, сообщается в пресс-релизе компании.

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В рамках исследования часть пациентов с высоким риском осложнения заболевания принимали Paxlovid, часть – плацебо. Среди пациентов, принимавших экспериментальный препарат, не было зарегистрировано случаев смерти, а среди получавших плацебо зафиксировано 10 летальных случаев.

Среди 389 человек, принимавших Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов коронавируса, только трое попали в больницу (0,8%). Из 385 человек, получавших плацебо, госпитализировали 27 человек (7%) и семеро из них умерли.

Подобные результаты наблюдались в группе из, где 607 пациентов принимали Paxlovid в течение пяти дней с момента появления симптомов: шестеро попали в больницу (1%, без летальных случаев). Среди 612 получавших плацебо был 41 случай госпитализации (6,7%), умерли 10 человек.

Таблетки состоят из нескольких веществ: PF-07321332 и небольшой дозы ритонавира – антиретровирусного препарата, который используется вместе с другими лекарствами для лечения ВИЧ/СПИДа.

Компания Pfizer заявляет, что в случае одобрения Paxlovid станет первым пероральным противовирусным препаратом такого рода и надеется, что в дальнейшем таблетки можно будет назначать в том числе для домашнего лечения.

В октябре 2021 года ВОЗ сообщила о планах обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Одним из включенных в курс препаратов будет "Молнупиравир".

Несколько дней назад Великобритания первой в мире одобрила американский препарат от COVID-19 "Молнупиравир", который выпускается в виде таблеток и предназначен для лечения в домашних условиях.

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Оксана Житнюк

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