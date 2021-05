Пикассо, Джим Моррисон, Лана дель Рей и королевы. МИД показал звезд в вышиванках – видео

Министерство иностранных дел по случаю Дня вышиванки опубликовало в Twitter видео с одетыми в них знаменитостями.

В нарезку включили солиста рок-группы The Doors Джима Моррисона, художника Пабло Пикассо, певиц Лану дель Рей и Адель, актрис Клаудию Шиффер, Деми Мур и Еву Лонгорию, королеву Нидерландов Максиму и Иордании Ранию, а также других знаменитостей.

"Вышиванка никогда не выходит из моды. Вот доказательства", – подписали видео СММ-менеджеры МИД.

It literally connects people through nations and generations, goes never out of fashion, tells endless stories... and gets popular among world stars, artists, royals!



It's all about vyshyvanka. Happy #VyshyvankaDay!#UkraineNOW #UAstory pic.twitter.com/zZowrm8q9w