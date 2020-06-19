Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 000 грн, начали ремонт бесплатных

Более 115 000 гривень за использование платных камер поступили на счета следственных изоляторов. За эти деньги был начат ремонт бесплатных камер в СИЗО. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил министр юстиции Денис Малюська.
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"Платные камеры уже внедрены в большом количестве городов", - заявил Малюська, уточнив, что в скором времени платные камеры откроются еще в пяти городах.
Министр юстиции уточнил, что "это уже работает и деньги уже уплачены": "Мы уже собрали более 115 000 гривень за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер".
По его словам, в июле Минюст "продемонстрирует результат расходования этих средств на бесплатные камеры".
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