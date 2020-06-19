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Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 000 грн, начали ремонт бесплатных

Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 000 грн, начали ремонт бесплатных - Фото
Платные камеры в Лукьяновском СИЗО (Фото: Denis Malyuska/Facebook)
19.06.2020, 13:00

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в скором времени платные камеры в СИЗО откроются еще в пяти городах

Более 115 000 гривень за использование платных камер поступили на счета следственных изоляторов. За эти деньги был начат ремонт бесплатных камер в СИЗО. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил министр юстиции Денис Малюська.

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"Платные камеры уже внедрены в большом количестве городов", - заявил Малюська, уточнив, что в скором времени платные камеры откроются еще в пяти городах. 

Министр юстиции уточнил, что "это уже работает и деньги уже уплачены": "Мы уже собрали более 115 000 гривень за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер".

По его словам, в июле Минюст "продемонстрирует результат расходования этих средств на бесплатные камеры".

  • 18 апреля Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.
  • 8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц.

Смотрите также: Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото

Владислав Сердюк
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