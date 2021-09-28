Плохие новости для грибников. В Украину идут заморозки: объявлены I и II уровни опасности

Украинцев предупреждают о заморозках в ближайшие дни во всех регионах, кроме западных, а также за исключением морского побережья. Объявлен желтый уровень опасности, а на северо-востоке – оранжевый, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и с 1 по 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха тоже местами может опуститься до 0...-5 градусов. Уровень опасности – I, желтый.

В северо-восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и с 1 по 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов, в воздухе – местами 0...-2 градуса (I уровень опасности, желтый).

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Синоптики обещают неделю почти без дождей: прогноз погоды до 1 октября.

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Оксана Житнюк

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