По всей Украине зафиксировано широкое распространение коронавируса: показатели областей

Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

Второй день подряд во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 20 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 68,4%.

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (342,9), Харьковской (306,0) и Хмельницкой (317,9) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 48,3. В целом по Украине – 195,7.

Показатели по регионам:

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 5469 человек, умерло рекордное с начала эпидемии число пациентов – 113.

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Денис Юдин

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