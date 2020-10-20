По всей Украине зафиксировано широкое распространение коронавируса: показатели областей
Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
Второй день подряд во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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На 20 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 68,4%.
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (342,9), Харьковской (306,0) и Хмельницкой (317,9) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 48,3. В целом по Украине – 195,7.
Показатели по регионам:
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 5469 человек, умерло рекордное с начала эпидемии число пациентов – 113.
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