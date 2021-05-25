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Победитель Евровидения добровольно прошел тест на наркотики: их не обнаружили

25.05.2021, 07:12
Победитель Евровидения добровольно прошел тест на наркотики: их не обнаружили - Фото
Дамиано Давид, солист группы Maneskin (фото - ЕРА)

В теле победителя Евровидения, солиста итальянской группы Maneskin Дамиано Давида, наркотики не обнаружили. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU) на сайте конкурса.

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Организаторы Евровидения отметили, что начали проверку по инициативе итальянской стороны после того, как появились заявления о якобы употреблении Дамиано наркотиков во время подведения результатов финала конкурса.

В EBU заявили, что провели "тщательный анализ фактов, включая проверку всех имеющихся видеозаписей". Солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, говорится в сообщении.

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Организаторы подчеркнули, что в финале Евровидения не было употребления наркотиков. Они считают это вопрос закрытым.

"Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, которые привели к фейковым новостям, омрачили дух и исход конкурса и несправедливо сказались на группе. Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов", – добавили в EBU.

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Марк Сировой
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евровидение наркотики дамиано давид Maneskin
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