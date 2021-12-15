Под Житомиром рухнула праздничная елка, оставив людей без интернета: фото и видео
В Романове Житомирской области 14 декабря во время установки на центральной площади упала праздничная елка, на верхушке которой находился человек. Об этом сообщает местный ресурс Твой Романов.
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Уточняется, что в момент доставки дерева на площадь ее ветки зацепили и оборвали интернет-кабели на столбах. Провайдер заявил, что порыв нанес немалый ущерб и оставил без интернета несколько населенных пунктов.
В момент падения елки на ней находился арборист (древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними – ред). Дерево переломилось пополам из-за натянутых тросов.
"Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо", — рассказал арборист Александр Выговский.
Сейчас местные власти ищут замену "лесной красавице", потому что открытие елки запланировано на 19 декабря.
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