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Под Житомиром рухнула праздничная елка, оставив людей без интернета: фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 17:02
Под Житомиром рухнула праздничная елка, оставив людей без интернета: фото и видео - Фото
Праздничная елка упала (фото - Твой Романов)

В Романове Житомирской области 14 декабря во время установки на центральной площади упала праздничная елка, на верхушке которой находился человек. Об этом сообщает местный ресурс Твой Романов.

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Уточняется, что в момент доставки дерева на площадь ее ветки зацепили и оборвали интернет-кабели на столбах. Провайдер заявил, что порыв нанес немалый ущерб и оставил без интернета несколько населенных пунктов.

В момент падения елки на ней находился арборист (древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними – ред). Дерево переломилось пополам из-за натянутых тросов.

"Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо", — рассказал арборист Александр Выговский.

Сейчас местные власти ищут замену "лесной красавице", потому что открытие елки запланировано на 19 декабря.

Фото – Твой Романов

Фото – Твой Романов

Фото – Твой Романов

Фото – Твой Романов

  • В декабре 2020 года в Киеве случился небольшой пожар на главной елке страны – причиной возгорания, вероятно, стали искры от фейерверков.
  • В ночь на 19 декабря в Херсонской области в поселке Чаплинка полностью сгорела новогодняя елка.
  • Новогодняя елка Киева вошла в рейтинг самых красивых елок Европы. Высота дерева составила более 20 метров, на нем было около тысячи украшений.

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Яна Катасонова
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