UA

Под конец выходных в Украину придет антициклон: погода станет суше – синоптик

25.12.2020, 13:36
Под конец выходных в Украину придет антициклон: погода станет суше – синоптик - Фото
Антициклон (карта - Wxcharts, скриншот Наталка Діденко, Facebook)

В Украину активные атмосферные фронты сменит антициклон – и погода станет суше. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она пишет, что активные атмосферные фронты будут покидать Украины 26-27 декабря. Однако в субботу еще могут быть осадки и налипание мокрого снега на Юге, Востоке и местами на Западе.

В воскресенье же влажные фронты заменит антициклон, прогнозирует Диденко. Он подсушит воздух и разгонит тучи.

В то же время на выходных ожидается порывистый и некомфортный ветер: сначала западный с переходом на южный и юго-восточный. В большинстве областей прогнозируется температура около нуля градусов по Цельсию, на Юге – +3+7.

В Киеве 26– 27 декабря существенных осадков не ожидается, в воскресенье будет солнечно, пишет синоптик. Температура ночью будет 0-2, а днем –  0+2.

Читайте также: Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
погода антициклон дождь снег синоптик прогноз Наталка Диденко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 