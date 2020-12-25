Под конец выходных в Украину придет антициклон: погода станет суше – синоптик

В Украину активные атмосферные фронты сменит антициклон – и погода станет суше. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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Она пишет, что активные атмосферные фронты будут покидать Украины 26-27 декабря. Однако в субботу еще могут быть осадки и налипание мокрого снега на Юге, Востоке и местами на Западе.

В воскресенье же влажные фронты заменит антициклон, прогнозирует Диденко. Он подсушит воздух и разгонит тучи.

В то же время на выходных ожидается порывистый и некомфортный ветер: сначала западный с переходом на южный и юго-восточный. В большинстве областей прогнозируется температура около нуля градусов по Цельсию, на Юге – +3+7.

В Киеве 26– 27 декабря существенных осадков не ожидается, в воскресенье будет солнечно, пишет синоптик. Температура ночью будет 0-2, а днем – 0+2.

23 декабря Киев засыпало снегом, на дорогах образовались пробки. Смотрите фото зимней столицы.

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Марк Сировой

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