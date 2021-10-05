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Подделка COVID-документов. Полиция открыла 486 дел: что грозит за продажу и покупку фейков

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05.10.2021, 14:02
Подделка COVID-документов. Полиция открыла 486 дел: что грозит за продажу и покупку фейков - Фото
Сертификаты

В Украине по факту подделок COVID-документации открыто 486 дел, 85 особам уже сообщили о подозрении. Об этом во время брифинга киберполиции, Минздрава и Минцифры сообщил начальник департамента киберполиции Александр Гринчак, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Гринчак рассказал об успешных кейсах разоблачения причастных к изготовлению, продаже и использованию фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. По его словам, правоохранители открыли 486 уголовных производств, а 85 лицам уже объявили о подозрении. Известно, что "услугой" получения поддельного COVID-сертификата воспользовались 1750 украинцев.

Замминистра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что ведомство направило письма-представления владельцам 15 учреждений здравоохранения, в которых могли подделывать COVID-документацию. МОЗ требует отстранить от работы руководителей этих учреждений.

"Ожидаем принятия соответствующих мер. По каждому из этих случаев правоохранительными органами ведутся расследования", – заявила она.

Также сообщается, что правительство одобрило инициированный Минздравом законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование поддельных COVID-сертификатов. Если Рада поддержит законопроект, украинцам, которые сознательно используют фейки, может грозить штраф до 34 000 гривень или до двух лет ограничения свободы. Медработники, которые будут вносить ложные сведения в базы данных, могут быть оштрафованы на сумму до 68 000 гривень или приговорены на срок до двух лет тюрьмы с лишением права занимать должность. Изготовителям и продавцам подделок может грозить штраф до 170 000 гривень или до трех лет тюрьмы. 

Сейчас в Украине за фейковые COVID-сертификаты предусмотрена уголовная ответственность, но по статье о подделке документов – специфической статьи пока нет.

Первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб отметил, что часто мошенники обещают подделать сертификаты и внести данные в Дію, однако это невозможно, так как в приложении отображается информация из реестров. Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в приложении Дія, врач должен взять на себя ответственность и внести ложные сведения в реестр, а это легко отследить, так как врач подписывает это своей е-подписью.

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Оксана Житнюк
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