Поджог Эпицентра в Первомайске. Подозреваемого арестовали на 60 дней

Сегодня Первомайский суд арестовал подозреваемого в поджоге Эпицентра в Первомайске на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, вооруженный ножом и топором 37-летний мужчина, поджег здание Эпицентра, а позже при задержании травмировал двух правоохранителей.

Ему объявили о подозрении в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК) и покушении на убийство нескольких человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК), а сегодня суд избрал меру пресечения в виде ареста.

2 февраля в Первомайске Николаевской области загорелся ТЦ Эпицентр К. Персонал и посетители магазина были эвакуированы.

В тот же день был задержан мужчина, который мог совершить поджог – он пришел в магазин с топором. Позже стало известно, что ему грозит пожизненное заключение.

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Дарья Мостовая

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