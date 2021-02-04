Поджог Эпицентра в Первомайске. Подозреваемого арестовали на 60 дней
04.02.2021, 16:24
Подозреваемый в поджоге под конвоем (источник - Facebook Нацполиции)
Сегодня Первомайский суд арестовал подозреваемого в поджоге Эпицентра в Первомайске на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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По версии следствия, вооруженный ножом и топором 37-летний мужчина, поджег здание Эпицентра, а позже при задержании травмировал двух правоохранителей.
Ему объявили о подозрении в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК) и покушении на убийство нескольких человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК), а сегодня суд избрал меру пресечения в виде ареста.
- 2 февраля в Первомайске Николаевской области загорелся ТЦ Эпицентр К. Персонал и посетители магазина были эвакуированы.
- В тот же день был задержан мужчина, который мог совершить поджог – он пришел в магазин с топором. Позже стало известно, что ему грозит пожизненное заключение.
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