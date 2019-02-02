Погода на сегодня: местами до +10, дожди - карта

Фото: Pixabay

Сегодня, 2 февраля, в Украине преимущественно без осадков, в центральных, западных и северных областях продолжит идти дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Местами температура поднимется до +10 градусов.

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На западе дождь и снег, днем температура воздуха составит на уровне от +1 до +6 градусов.

Такая же погода ожидается на востоке страны и в части южных областей. На юге столбики термометра поднимутся до +8 градусов.



Карта: Укргидрометцентр

На севере пройдет дождь с мокрым снегом, температура днем - от 0 до +4 градусов. В центральных областях также ожидаются осадки, днем +1...+4 градуса.

В Киеве сегодня дождь с мокрым снегом, температура от +1 до + 3 градусов.