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02.02.2019, 09:30

Погода на сегодня: местами до +10, дожди - карта

Погода на сегодня: местами до +10, дожди - карта - Фото
Фото: Pixabay

По всей территории Украины на сегодня прогнозируются дожди со снегом

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Сегодня, 2 февраля, в Украине преимущественно без осадков, в центральных, западных и северных областях продолжит идти дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Местами температура поднимется до +10 градусов.

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На западе дождь и снег, днем температура воздуха составит на уровне от +1 до +6 градусов.

Такая же погода ожидается на востоке страны и в части южных областей. На юге столбики термометра поднимутся до +8 градусов.


Карта: Укргидрометцентр

На севере пройдет дождь с мокрым снегом, температура днем - от 0 до +4 градусов. В центральных областях также ожидаются осадки, днем +1...+4 градуса.

В Киеве сегодня дождь с мокрым снегом, температура от +1 до + 3 градусов.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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