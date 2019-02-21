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21.02.2019, 08:55

Погода: сегодня в Украине мокрый снег - карта

Погода: сегодня в Украине мокрый снег - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На сегодня Укргидрометцентр прогнозирует мокрый снег почти по всей стране, максимальная температура составит +9

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Сегодня, 21 февраля, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Максимальная температура воздуха днем +9 градусов.

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В западных областях дневная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В Тернопольской и Хмельницкой областях будут идти дожди. На востоке страны преимущественно мокрый снег, днем столбики термометров покажут 0...+6, ночью похолодает до -1...+1 градуса.

В большинстве центральных регионов синоптики прогнозируют мокрый снег, дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градуса. Аналогичная погода ожидается на севере страны, там температура от 0 до -2 градусов.

На юге будет несколько теплее - от 5 до 9 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.

В столице тоже тоже без осадков, температура воздуха днем -1...+1.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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