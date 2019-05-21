Погода в Украине: дожди и штормовое предупреждение – карты

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Сегодня, 21 мая, в западных областях Украины облачно с прояснениями, грозовые дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

На Закарпатье и в Прикарпатье сильные дожди, в Карпатах местами тоже ожидаются сильные осадки. Температура ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.

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На остальной территории переменчивая облачность, кратковременные дожди, местами грозы.

В восточных областях и большинстве южных без осадков. Температура днем +11…+16°С, на востоке страны местами +7…+10°С, днем +21…+26°С.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Укргидрометцентр также предупреждает, что атмосферный фронт принесет в западные области грозы, порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сегодня сообщалось, что на Буковине (Черновицкая область) в селах Каменка и Сучевены пронесся смерч.

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