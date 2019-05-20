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20.05.2019, 22:31

В Прикарпатье наводнение: школы закрыты, людей эвакуируют - видео

В Прикарпатье наводнение: школы закрыты, людей эвакуируют - видео - Фото
Фото: kurs.if.ua

В нескольких районах Ивано-Франковской области размыло дороги

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Сильные дожди с грозами вызвали наводнения в Прикарпатье. В данным момент наиболее пострадали Богородчанский, Долинский, Калушский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области. Об этом сообщает местное издание Курс.

Отмечается, что завтра, 21 мая, в связи с непогодой отменен учебный процесс в образовательных заведениях Богородчанского района.

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Издание Галицкий корреспондент пишет, что в городе Калуш размыло дорогу - автомобили едва передвигаются и "буквально плывут по автодорогам". Также размыло дорогу в селе Бережница Кольского района.

В селе Гвизд Надвирнянского района из-за наводнения эвакуируют людей. Сообщалось, что там реки могут подняться на 2-2,5 метра. 

13 мая сообщалось, что южные и центральные штаты США заливают дожди, которые вызвали сильные наводнения в отдельных районах и городах. Из-за непогоды и осадков, которые начались 9 мая и утихли только через четыре дня, некоторые дороги больше напоминали реки.

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Теги: наводнение, прикарпатье, Ивано-Франковская область
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