Погода в Украине: жара пока уходить не собирается - карта

Погода (фото - depositphotos.com)

Сегодня, 15 июня, в северных, большинстве западных, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами краткосрочные дожди, гроза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16…+21°С, в восточных областях и в Карпатском регионе местами +12…+15°С.

Днем +27…+32°С. На юге и востоке Украины до +34°С.

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В Киеве сегодня без осадков, только во второй половине дня местами краткосрочные дожди, гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью около +20°С, днем +30…+32°С.

Как ранее сообщалось, по всей территории Украины 14-17 июня объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность.

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