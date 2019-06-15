Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.06.2019, 09:12

Погода в Украине: жара пока уходить не собирается - карта

Погода в Украине: жара пока уходить не собирается - карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

Местами краткосрочные дожди и грозы

Сегодня, 15 июня, в северных, большинстве западных, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами краткосрочные дожди, гроза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16…+21°С, в восточных областях и в Карпатском регионе местами +12…+15°С.

Днем +27…+32°С. На юге и востоке Украины до +34°С.

Нажмите, чтобы увеличить:

В Киеве сегодня без осадков, только во второй половине дня местами краткосрочные дожди, гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью около +20°С, днем +30…+32°С.

Как ранее сообщалось, по всей территории Украины 14-17 июня объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность.

Читайте также: Синоптики сказали, когда спадет жара: погода, карта 

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода в Украине, погода, жара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 