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14.06.2019, 12:22

В Украине четыре дня будет чрезвычайная пожарная опасность

В Украине четыре дня будет чрезвычайная пожарная опасность - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС

ГСЧС предупреждает о высокой и чрезвычайной опасности

По всей территории Украины 14-17 июня объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В Киеве 14-15 июня будет высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня - чрезвычайная (5 класса).

По Киевской области 14 июня уровень опасности будет высоким, в северных и восточных районах - чрезвычайным. 15-17 июня по всей области огласили чрезвычайную пожарную опасность.

14 июня украинцев предупредили о жаре, но также возможны дожди.

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Теги: погода, ГСЧС, пожарная опасность
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