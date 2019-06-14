В Украине четыре дня будет чрезвычайная пожарная опасность

Фото: пресс-служба ГСЧС

По всей территории Украины 14-17 июня объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В Киеве 14-15 июня будет высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня - чрезвычайная (5 класса).

По Киевской области 14 июня уровень опасности будет высоким, в северных и восточных районах - чрезвычайным. 15-17 июня по всей области огласили чрезвычайную пожарную опасность.

14 июня украинцев предупредили о жаре, но также возможны дожди.

Читайте также: ГСЧС предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве