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04.06.2019, 11:30

Погода в Украине: ожидается два дня дождей и гроз – карта

Погода в Украине: ожидается два дня дождей и гроз – карта - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с

Сегодня, 4 июня, в Украине ожидаются краткосрочные дожди с грозами, сообщает Украинский гидрометцентр.

Только ночью в северных областях и большинстве западных – без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +13…+18°С. Днем +24…+29°С. В западных областях +21…+26°С.

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В среду, 5 мая, в большинстве областей ожидаются дожди с грозами. Кроме восточных и северных областей.

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Теги: погода в Украине, погода
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