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Погода в Украине. Спасатели предупреждают о тумане, мокром снеге и гололедице

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 10:53
Погода в Украине. Спасатели предупреждают о тумане, мокром снеге и гололедице - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

12 декабря в большинстве областей Украины ожидается туман, а на западе также сильный мокрый снег. На дорогах возможна гололедиц, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Туман ожидается везде, кроме западных областей. Видимость будет 200-500 метров, объявлен первый уровень опасности. Отмечается, что погода может привести к нарушению дорожного движения. 

В западных областях возможен значительный мокрый снег и дождь, а на Прикарпатье – сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. 

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Владислав Сердюк
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погода в Украине ГСЧС
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