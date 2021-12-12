Погода в Украине. Спасатели предупреждают о тумане, мокром снеге и гололедице

12 декабря в большинстве областей Украины ожидается туман, а на западе также сильный мокрый снег. На дорогах возможна гололедиц, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Туман ожидается везде, кроме западных областей. Видимость будет 200-500 метров, объявлен первый уровень опасности. Отмечается, что погода может привести к нарушению дорожного движения.

В западных областях возможен значительный мокрый снег и дождь, а на Прикарпатье – сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.

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Владислав Сердюк

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