Погода в Украине. Спасатели предупреждают о тумане, мокром снеге и гололедице
12.12.2021, 10:53
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
12 декабря в большинстве областей Украины ожидается туман, а на западе также сильный мокрый снег. На дорогах возможна гололедиц, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Туман ожидается везде, кроме западных областей. Видимость будет 200-500 метров, объявлен первый уровень опасности. Отмечается, что погода может привести к нарушению дорожного движения.
В западных областях возможен значительный мокрый снег и дождь, а на Прикарпатье – сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.
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