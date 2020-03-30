Пограничники отмечают рекордное снижение потока через границу за время карантина

Фото: пресс-центр МВД

На утро 30 марта на украинской границе (ее подконтрольном участке) почти пусто - нет ни пешеходных, ни автомобильных очередей. Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел.

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Всего за прошлые сутки пограничники провели меньше 14 000 пропускных операций. На сегодняшний день это самый низкий показатель пересечения границы за все время карантина. Для сравнения - 27 марта через границу Украины пропустили около 22 500 человек.

В общей сложности в Украину за последние 24 часа въехало порядка 9000 человек, большая часть из них украинцы - 7500. Еще до 5000 человек (из них 1600 иностранцев) оформили выезд за рубеж.

За сутки пограничники вместе с санитарно-карантинными подразделениями измерили температуру и опросили о состоянии здоровья более 9000 граждан. В пропускном пункте "Рава-Русская" во Львовской области у одной из прибывших обнаружили повышенную до 39 градусов температуру - женщину забрали на скорой в больницу.

Все прибывшие в Украину дали устное согласие на самоизоляцию и получили соответствующие памятки об этом.

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