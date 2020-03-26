Люди принимают жаропонижающее, чтобы пройти контроль - глава Погранслужбы

Люди, перед тем как пересечь государственную границу, употребляют жаропонижающие препараты, чтобы пройти температурный скрининг. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
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"Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, у которых наблюдалась повышенная температура", - отметил Дейнеко.
По словам главы ГПСУ, некоторые пассажиры, перед тем как пересечь границу, употребляют жаропонижающие препараты: "Наши граждане возвращаются на родину, наши рабочие возвращаются домой, но все ли они здоровы, или никто из них не болеет коронавирусом - очень трудно сказать".
Только у 52 человек наблюдалась повышенная температура из 2,7 млн проверенных за месяц температурного скрининга на границе.
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