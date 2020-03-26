Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Люди принимают жаропонижающее, чтобы пройти контроль - глава Погранслужбы

Люди принимают жаропонижающее, чтобы пройти контроль - глава Погранслужбы - Фото
Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)
26.03.2020, 12:00

Только у 52 человек наблюдалась повышенная температура за месяц температурного скрининга на границе

Люди, перед тем как пересечь государственную границу, употребляют жаропонижающие препараты, чтобы пройти температурный скрининг. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, у которых наблюдалась повышенная температура", - отметил Дейнеко.

По словам главы ГПСУ, некоторые пассажиры, перед тем как пересечь границу, употребляют жаропонижающие препараты: "Наши граждане возвращаются на родину, наши рабочие возвращаются домой, но все ли они здоровы, или никто из них не болеет коронавирусом - очень трудно сказать".

Только у 52 человек наблюдалась повышенная температура из 2,7 млн проверенных за месяц температурного скрининга на границе.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
гпсу Сергей Дейнеко температурный скрининг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 