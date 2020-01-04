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Показа мод в здании костела в Киеве не будет - Минкультуры

Показа мод в здании костела в Киеве не будет - Минкультуры - Фото
Скриншот с видео
04.01.2020, 22:13

Бородяский косвенно подтвердил планы провести модный показ в здании костела Святого Николая

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании Национального дома органной и камерной музыки, который одновременно является костелом Святого Николая, не будет. Об этом он написал в Facebook

По мнению Бородянского, поскольку Национальный дом органной и камерной музыки одновременно является действующим костелом, «любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля». «Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - проинформировал он.

Ранее о планируемом показе критически высказался в своем Twitter посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий: «Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?».

Как сообщает Украинская правда, ранее в СМИ появилась информация о якобы намерении Министерства культуры провести в костеле модный показ.

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костел киев мода Владимир Бородянский
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