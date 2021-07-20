UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нарушили закон. На шесть украинских телеканалов составили акты – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 19:15
Нарушили закон. На шесть украинских телеканалов составили акты – омбудсмен - Фото
Тарас Креминь (Фото - Vasyl Mokan, Facebook)

16-17 июля секретариат языкового омбудсмена проверил телеканалы на соблюдение норм закона об украинском языке. По итогам выяснилось, что закон нарушили шесть каналов, транслируя фильмы и сериалы на русском языке без перевода на украинский. Об этом написал в Facebook омбудсмен Тарас Креминь.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

На всех нарушителей составлены акты, направлено письмо в Нацкомиссию телевидения и радиовещания с просьбой применить санкции.

В список нарушителей попали:

- Интер – шесть нарушений (д/с "Следствие вели", т/с "Вещдок. Особый случай", м/ф "Лиса и заяц", х/ф "Гостья из будущего", х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсонс", т/с "Таисия")

- Украина – пять нарушений (х/ф "Письмо по ошибке", т/с "Немая", х/ф "Незабытая", т/с "Беглецы", т/с "Дом Надежды")

- Мега – два нарушения (т/с "Мистическая Украина", т/с "Секретные территории")

- ICTV – два нарушения (т/с "Тайные двери", т/с "На троих")

- К1 и НТН – по одному нарушению.

  • 15 июля Нацсовет оштрафовал телеканал 1+1 из-за сериала "Кухня" (не было перевода на украинский язык).
  • С 16 июля действует закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Телеканалы должны дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на украинском языке.

Читайте также: Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нарушение украинский язык телеканал русский язык языковой омбудсмен Тарас Креминь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 