Нарушили закон. На шесть украинских телеканалов составили акты – омбудсмен

16-17 июля секретариат языкового омбудсмена проверил телеканалы на соблюдение норм закона об украинском языке. По итогам выяснилось, что закон нарушили шесть каналов, транслируя фильмы и сериалы на русском языке без перевода на украинский. Об этом написал в Facebook омбудсмен Тарас Креминь.

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На всех нарушителей составлены акты, направлено письмо в Нацкомиссию телевидения и радиовещания с просьбой применить санкции.

В список нарушителей попали:

- Интер – шесть нарушений (д/с "Следствие вели", т/с "Вещдок. Особый случай", м/ф "Лиса и заяц", х/ф "Гостья из будущего", х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсонс", т/с "Таисия")

- Украина – пять нарушений (х/ф "Письмо по ошибке", т/с "Немая", х/ф "Незабытая", т/с "Беглецы", т/с "Дом Надежды")

- Мега – два нарушения (т/с "Мистическая Украина", т/с "Секретные территории")

- ICTV – два нарушения (т/с "Тайные двери", т/с "На троих")

- К1 и НТН – по одному нарушению.

15 июля Нацсовет оштрафовал телеканал 1+1 из-за сериала "Кухня" (не было перевода на украинский язык).

С 16 июля действует закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Телеканалы должны дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на украинском языке.

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Дарья Мостовая

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