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Полиция начала проверять, как носят маски в общественном транспорте

Полиция начала проверять, как носят маски в общественном транспорте - Фото
На въезде в Киев (Фото: пресс-служба КГГА)
24.06.2020, 12:24

Проверку в пяти городах Украины проводят сотрудники "Укртрансбезпеки" совместно с Нацполицией

В Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве начались проверки на соблюдение карантинных мер в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram-канале.

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Проверку проводят "Укртрансбезпека" совместно с Нацполицией.

Криклий напомнил, что гражданам нужно придерживаться масочного режима в транспорте, там также должны быть дезинфектанты.

Министр добавил, что в других городах также начнутся проверки.

  • За прошедшие сутки в мире выявлены 162 994 новых случая COVID-19, сутками ранее - 138 975.
  • По данным Минздрава, к смягчению карантина не готовы 14 областей.

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    Наталия Софиенко
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