Полиция возобновляет работу в Ирпене, сообщается на странице Нацполиции в Telegram.

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"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории Ирпеня готовы к выполнению своих полицейских функций", – сказано в сообщении.



В частности, начинаются зачистки территории от диверсантов, и главное – помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающихся в Ирпене.



Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города.



В то же время, российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.

Валерия Давыдова

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