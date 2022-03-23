Полиция возобновляет работу в Ирпене
23.03.2022, 10:26
Обстрелянное здание Нацполиции в городе Ирпень, фото - Нацполиция
Полиция возобновляет работу в Ирпене, сообщается на странице Нацполиции в Telegram.
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"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории Ирпеня готовы к выполнению своих полицейских функций", – сказано в сообщении.
В частности, начинаются зачистки территории от диверсантов, и главное – помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающихся в Ирпене.
Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города.
В то же время, российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.
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