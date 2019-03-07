Полунин: В Кремле мне сказали не засорять их медиа-пространство

Сергей Полунин (фото - instagram.com/sergeipolunin)

Танцор балета Сергей Полунин, который ранее вызвал скандал своими гомофобскими и сексистскими постами в Instagram, а также поддержкой президента страны-агрессора Владимира Путина, потерял работу, спонсоров и расположение российских властей. Об этом пишет The Guardian, которая взяла интервью у танцора.

"Плохой мальчик балета потерял практически все - актерскую и модельную работу, выступления на Ted, спонсоров", - пишет издание.

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В январе 2019 года Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобских, сексистских и направленных против людей с избыточным весом высказываний.

Guardian получила предложение от его менеджера об интервью, в котором Полунин хотел объяснить свою позицию.

Он заявил, что всегда хотел оставаться нейтральным, объединить все стороны и "научить мир любить", а пост о Путине, от которого якобы исходит свет, написал после прогулки в пустыне Катара в качестве "манифеста любви". Полунин говорит, что был удивлен негативной реакцией своих подписчиков.

После публикации татуировки с изображением Путина на груди Полунину запретили въезд в Украину.

"Наверняка он получил какую-то поддержку от России", - предполагает автор интервью. " Ну, нет. Российская администрация сказала мне перестать загрязнять их медиа-пространство", - ответил Полунин.

Сегодня танцор сосредоточен на медитации, рисовании и хореографии. Он, по информации издания, получил несколько ролей в балете в Мюнхене и Лондоне. Также у Полунина возникла идея новой татуировки – надпись "Спаси и сохрани" на плечах.

Уроженец Херсонской области Полунин в ноябре 2018 года получил российское гражданство.