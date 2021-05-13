UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После вакцинации от коронавируса нет необходимости делать тест на антитела – Ляшко

13.05.2021, 11:41
После вакцинации от коронавируса нет необходимости делать тест на антитела – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

После вакцинации от коронавируса не требуется делать тест на антитела, заявил в прямом эфире в Instagram Радио Свобода главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проведение исследований на антитела – это исключительно маркетинговый ход. Не нужно бегать их делать после перенесенной болезни или вакцинации, если вы не попадаете в определенную категорию, когда вам это рекомендуется для проведения каких-либо исследований", – заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что кроме гуморального иммунитета (связанного с антителами), после вакцинации может формироваться иммунитет клеточный, и отсутствие или наличие антител, которое можно определить в лабораториях, не является показателем, что вакцина работает или не работает.

Читайте также: Иммунитет к безобидным коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19 – ученые

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
антитела Виктор Ляшко вакцинация иммунитет коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 