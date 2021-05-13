После вакцинации от коронавируса нет необходимости делать тест на антитела – Ляшко
После вакцинации от коронавируса не требуется делать тест на антитела, заявил в прямом эфире в Instagram Радио Свобода главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"Проведение исследований на антитела – это исключительно маркетинговый ход. Не нужно бегать их делать после перенесенной болезни или вакцинации, если вы не попадаете в определенную категорию, когда вам это рекомендуется для проведения каких-либо исследований", – заявил Ляшко.
Ляшко отметил, что кроме гуморального иммунитета (связанного с антителами), после вакцинации может формироваться иммунитет клеточный, и отсутствие или наличие антител, которое можно определить в лабораториях, не является показателем, что вакцина работает или не работает.
- 18 марта 2021 года о том, что перед вакцинацией от коронавируса не нужно определять уровень антител, рассказал эксперт Минздрава Федор Лапий.
- Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях.
- По словам Ляшко, в Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса.
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