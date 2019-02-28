Последний день зимы: синоптики рассказали, где ухудшится погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украину пришел северный циклон. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Завершение зимы в Украине будет представительным. И снег, и дождь, и сильный ветер, и холод, и +12 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, мокрый снег ожидается в результате влияния северного циклона в восточных областях и на севере.

"Мокрый снег будет меняться временами дождем, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории сухо или облачно. Западный ветер ожидается порывистым, местами сильным, со штормовыми порывами", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что температура воздуха на западе + 7, + 12 градусов, востоке, а также в Сумской области и в Запорожье 0, + 3 градуса.

В большинстве областей ожидается + 3, + 8 градусов.

В Киеве сегодня - сначала сухо, однако днем ​​увеличится облачность, а вечером пройдет мокрый снег с дождем. Днем + 5 + 7 градусов.

"Календарная весна начнется кратковременным похолоданием. Но в понедельник снова потеплеет", - уточнила Диденко.

15 февраля, на Сретение, внимательно следили за погодой: если день был солнечным, то нужно ждать урожайного года, а если заснежит и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.