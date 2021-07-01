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Посольство США поздравило жителей украинского Нью-Йорка с возвращением названия

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 21:40
Посольство США поздравило жителей украинского Нью-Йорка с возвращением названия - Фото
Нью-Йорк, Донецкая область (скриншот видео Новости Донбасса)

Посольство США в Украине поздравило жителей Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области с возвращением исторического названия поселка. Об этом говорится в Facebook посольства.

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"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!" – сказано в сообщении.

Посольство также опубликовало соответствующую иллюстрацию.

Вадим Ребрина
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нью-йорк Посольство США
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