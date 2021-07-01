Посольство США поздравило жителей украинского Нью-Йорка с возвращением названия
01.07.2021, 21:40
Нью-Йорк, Донецкая область (скриншот видео Новости Донбасса)
Посольство США в Украине поздравило жителей Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области с возвращением исторического названия поселка. Об этом говорится в Facebook посольства.
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"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!" – сказано в сообщении.
Посольство также опубликовало соответствующую иллюстрацию.
- В 2019 году часть жителей поселка Новгородское выступили за возвращение населенному пункту исторического названия – Нью-Йорк.
- 2 февраля 2021-го комитет Рады одобрил переименование поселка Новгородское в Нью-Йорк.
- Сегодня Рада одобрила изменение названия.
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