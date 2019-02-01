Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.02.2019, 10:28

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В первый день февраля на дорогах - гололедица

Реклама
Реклама

1 февраля в северных и центральных областях днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

Температура днем 0, +5 градусов, в Крыму и местами в Приазовье +6, +11 градусов.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, Укргидрометцентр, карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 