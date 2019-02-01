Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

1 февраля в северных и центральных областях днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с", - отмечается в сообщении.

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Фото: meteo.gov.ua

Температура днем 0, +5 градусов, в Крыму и местами в Приазовье +6, +11 градусов.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.