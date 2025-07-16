Президент Литвы наградил бойцов ССО за эвакуацию павшего добровольца, фото

Награждение (Фото: t.me/rus_sof)

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил бойцов Сил спецопераций за эвакуацию погибшего литовского добровольца Томаса Валентелиса из Иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили военные.

Орден "За заслуги перед Литвой" был вручен за проявленную отвагу и профессионализм во время операции "Посланник" лично президентом двум бойцам ССО. Другим участникам операции отдельно вручат награды за личный вклад в исполнение миссии.

Операция "Посланник" планировалась и готовилась более недели. Военные проводили разведку местности, которую занял враг, тренировались, планировали маршрут эксфильтрации и отвлекающих действий.

По словам участников миссии, тело 20-летнего иностранца уже находилось на логистическом маршруте врага и зайти туда незамеченными было очень сложно. Однако бойцам ССО удалось вытащить литовца буквально из-под носа россиян.

Воины ССО незаметно добрались до места гибели Велентелиса, идентифицировали его тело, подготовили к транспортировке и, несмотря на плотный вражеский огонь, успешно эвакуировали без потерь.