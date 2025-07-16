Президент Литви нагородив бійців ССО за евакуацію полеглого добровольця, фото

Нагородження (Фото: t.me/rus_sof)

Президент Литви Ґітанас Науседа нагородив бійців Сил спецоперацій за евакуацію загиблого литовського добровольця Томаса Валентеліса з Іноземного легіону Збройних Сил України. Про це повідомили військові.

Орден "За заслуги перед Литвою" було вручено за проявлену відвагу та професіоналізм під час операції "Посланець" особисто президентом двом бійцям ССО. Іншим учасникам операції буде окремо вручено нагороди за особистий внесок у виконання місії.

Операція "Посланець" планувалася та готувалася понад тиждень. Військові проводили розвідку місцевості, яку вже зайняв ворог, тренувалися, планували маршрут ексфільтрації та дій, що відвертають увагу.

За словами учасників місії, тіло 20-річного іноземця вже перебувало на логістичному маршруті ворога і зайти туди непоміченими було вкрай складно. Однак бійцям ССО вдалося витягти литовця буквально з-під носа росіян.

Воїни ССО непомітно дісталися до місця загибелі Велентеліса, ідентифікували його тіло, підготували до транспортування та, попри щільний ворожий вогонь, успішно евакуювали без жодних втрат.