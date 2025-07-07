Військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели наліт на позицію окупантів поблизу кордону з Росією. Про це повідомило командування ССО й оприлюднило відповідне відео. Обережно, відео містить чутливі кадри.

"Кордон, дощ і скупчення противника – не перешкода, а звичні робочі умови для операторів ССО", – йдеться у повідомленні.

Бійці працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу ударів, зазначили у пресслужбі.

Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО зайшла з тилу та провела наліт на позицію противника поблизу кордону з Росією.

"Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети. Результат – знищення живої сили противника, трофеї та неоціненний бойовий досвід", – зазначили в ССО.

30 червня повідомлялося, що бійці ССО знищили розвідгрупу РФ, яка проривалася в Сумську область. Одного російського військовослужбовця вдалося взяти в полон.

2 липня командування ССО звітувало про чергову операцію у прикордонні. Тоді українські військові ліквідували чотирьох ворожих солдатів, а одного пораненого взяли в полон.