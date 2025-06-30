Бійці Сил спецоперацій знищили розвідгрупу РФ, яка проривалася в Сумську область – відео
Українські спецпризначенці влаштували засідку й знищили ворожу групу на кордоні з Росією на Північно-Слобожанському напрямку. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео.
Операцію реалізували оператори 6 полку ССО "Рейнджер".
На Північно-Слобожанському напрямку бійці організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на українську територію.
У результаті запеклого бою ворожу групу було знищено, одного російського військовослужбовця вдалося взято в полон.
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- 30 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони просунулися в районі Олексіївки Сумської області, відтіснивши окупантів далі від обласного центру.