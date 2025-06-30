Українські спецпризначенці влаштували засідку й знищили ворожу групу на кордоні з Росією на Північно-Слобожанському напрямку. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео.

Операцію реалізували оператори 6 полку ССО "Рейнджер".

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На Північно-Слобожанському напрямку бійці організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на українську територію.

У результаті запеклого бою ворожу групу було знищено, одного російського військовослужбовця вдалося взято в полон.

26 червня Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено, лінію бойового зіткнення – стабілізовано.

30 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони просунулися в районі Олексіївки Сумської області, відтіснивши окупантів далі від обласного центру.