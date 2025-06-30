Украинские спецназовцы устроили засаду и уничтожили вражескую группу на границе с Россией на Северо-Слобожанском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео.

Операцию провели бойцы 6-го полка ССО "Рейнджер".

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На Северо-Слобожанском направлении бойцы устроили засаду на вражескую разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

В результате ожесточенного боя вражеская группа была уничтожена, одного российского военнослужащего удалось взять в плен.

26 июня Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.

30 июня Генштаб сообщил, что Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки Сумской области, оттеснив оккупантов подальше от областного центра.