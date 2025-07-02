Сили спецоперацій знищили групу росіян біля кордону, одного взяли в полон – відео
Бійці Сил спеціальних операцій провели наліт на групу росіян поблизу кордону. Один окупант потрапив у полон, інші – знищені, повідомили у ССО та показали кадри бою.
Оператори одного з підрозділів ССО проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Після оперативної оцінки обстановки був здійснений успішний наліт.
Українські військові ліквідували чотирьох ворожих солдатів, а одного пораненого взяли в полон. Вбитих обшукали, а з полоненим провели допит. Також вдалося здійснити радіоперехоплення, використавши рацію росіян.
Напрямок, на якому була здійснена операція, не уточнюється.
- 7 червня ССО знищили групу росіян на Курському напрямку. Ворогу запропонували здатися, але він відмовився – як результат четверо окупантів знищені, одного змусили здатися в полон.
- 30 червня бійці ССО знищили розвідгрупу РФ, яка проривалася в Сумську область. Одного російського військовослужбовця вдалося взяти в полон.