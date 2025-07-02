Бійці Сил спеціальних операцій провели наліт на групу росіян поблизу кордону. Один окупант потрапив у полон, інші – знищені, повідомили у ССО та показали кадри бою.

Оператори одного з підрозділів ССО проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Після оперативної оцінки обстановки був здійснений успішний наліт.

Українські військові ліквідували чотирьох ворожих солдатів, а одного пораненого взяли в полон. Вбитих обшукали, а з полоненим провели допит. Також вдалося здійснити радіоперехоплення, використавши рацію росіян.

Напрямок, на якому була здійснена операція, не уточнюється.