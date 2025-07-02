Бойцы Сил специальных операций провели налет на группу россиян вблизи границы. Один оккупант попал в плен, другие – уничтожены, сообщили в ССО и показали кадры боя.

Операторы одного из подразделений ССО проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение противника. После оперативной оценки обстановки был осуществлен успешный налет.

Украинские военные ликвидировали четырех вражеских солдат, а одного раненого взяли в плен. Убитых обыскали, а с пленником провели допрос. Также удалось осуществить радиоперехват, используя рацию россиян.

Направление, на котором была проведена операция, не уточняется.