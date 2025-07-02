Силы спецопераций уничтожили группу россиян на границе, одного взяли в плен – видео
Бойцы Сил специальных операций провели налет на группу россиян вблизи границы. Один оккупант попал в плен, другие – уничтожены, сообщили в ССО и показали кадры боя.
Операторы одного из подразделений ССО проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение противника. После оперативной оценки обстановки был осуществлен успешный налет.
Украинские военные ликвидировали четырех вражеских солдат, а одного раненого взяли в плен. Убитых обыскали, а с пленником провели допрос. Также удалось осуществить радиоперехват, используя рацию россиян.
Направление, на котором была проведена операция, не уточняется.
- 7 июня ССО уничтожили группу российских оккупантов на Курском направлении. Врагу предлагалось сдаться, но он отказался – в результате уничтожены четверо оккупантов, один взят в плен.
- 30 июня бойцы ССО уничтожили разведывательную группу РФ, которая прорывалась в Сумскую область. Одного российского военнослужащего удалось взять в плен.