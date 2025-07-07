Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели налет на позицию оккупантов вблизи границы с Россией. Об этом сообщило командование ССО и опубликовало соответствующее видео. Внимание, видео содержит чувствительные кадры.

"Граница, дождь и скопление противника – это не препятствие, а обычные условия работы для операторов ССО", – говорится в сообщении.

Бойцы работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося удары по врагу, сообщили в пресс-службе.

На этот раз группа операторов одного из подразделений ССО вошла с тыла и совершила налет на позицию противника вблизи границы с Россией.

"Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели. Результат – уничтожение живой силы противника, трофеи и неоценимый боевой опыт", – отметили в ССО.

30 июня сообщалось, что бойцы ССО уничтожили разведывательную группу РФ, прорывавшуюся в Сумскую область. Одного российского военнослужащего удалось взять в плен.

2 июля командование ССО сообщило об очередной операции в приграничной зоне. Тогда украинские военные ликвидировали четырех солдат противника, а одного раненого взяли в плен.