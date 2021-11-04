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Внесли по ошибке. СБУ извинилась перед актером и просит Минкульт снять с него санкции

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 14:36
Внесли по ошибке. СБУ извинилась перед актером и просит Минкульт снять с него санкции - Фото
Артем Дехтяренко (скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины приносит извинения украинскому актеру Валентину Томусяку, которого по ошибке внесли в "черный список" Минкульта. СБУ инициировала исключение актера из списка, сообщил LIGA.net спикер ведомства Артем Дехтяренко.

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Он напомнил, что ранее СБУ рекомендовала Минкульту наложить санкции на лиц, которые участвовали в создании российского пропагандистского фильма.

Среди участников съемочной группы значилась фамилия Томусяка, поэтому его тоже рекомендовали включить в "черный список", объясняет Дехтяренко. Однако детальное изучение состава группы показало, что этот актер в съемках не участвовал.

СБУ инициировала исключение актера из списка и подала соответствующее представление в Минкульт, отметил спикер.

"Томусяк был внесен по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", – подытожил он.

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Марк Сировой
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