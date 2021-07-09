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Прогноз погоды на выходные: Жара не отступит, пройдут грозовые дожди – карта

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 17:18
Прогноз погоды на выходные: Жара не отступит, пройдут грозовые дожди – карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На выходных по всей Украине будет сохраняться жара, местами пройдут дожди с грозами. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптики сообщают, что уже завтра в западные области приблизится фронтальная система циклона ARNO, которая принесет кратковременные грозовые дожди.

В субботу, 10 июля, самая высокая температура будет в южных и восточных областях Украины – +31...+34. В западных областях ожидается +28...+31. На севере страны и в Киеве синоптики прогнозируют +31…+33. В большинстве регионов будет солнечно, дожди и грозы возможны только в западной части – в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В воскресенье, 11 июля, температура будет практически неизменной. Ночью ожидается +15…+21, днем – от +​​29 до +34. Помимо западных областей, в воскресенье дождями и грозами накроет и юг страны. Осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. Местами возможны шквалы и град.

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Оксана Житнюк
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