Прогноз погоды на выходные: Жара не отступит, пройдут грозовые дожди – карта

На выходных по всей Украине будет сохраняться жара, местами пройдут дожди с грозами. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптики сообщают, что уже завтра в западные области приблизится фронтальная система циклона ARNO, которая принесет кратковременные грозовые дожди.

В субботу, 10 июля, самая высокая температура будет в южных и восточных областях Украины – +31...+34. В западных областях ожидается +28...+31. На севере страны и в Киеве синоптики прогнозируют +31…+33. В большинстве регионов будет солнечно, дожди и грозы возможны только в западной части – в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В воскресенье, 11 июля, температура будет практически неизменной. Ночью ожидается +15…+21, днем – от +​​29 до +34. Помимо западных областей, в воскресенье дождями и грозами накроет и юг страны. Осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. Местами возможны шквалы и град.

В середине июня в Минэкологии заявили, что Украина переходит в зону погодных катаклизмов.

30 июня на Львов обрушилась сильная буря. В городе были подтоплены улицы, повалены деревья, отключено электричество.

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Оксана Житнюк

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